- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da çocuklar, süs havuzunda serinledi
İstanbul'da çocuklar, süs havuzunda serinledi
Tehlikeye aldırış etmeyen bir grup çocuk, 30 derece sıcakta serinlemek için süs havuzuna girerek eğlendi.
- İHA
- 28.06.2021 - 09:12
- Güncelleme : 28.06.2021 - 09:24
İstanbul’da hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu.
Sıcak havada serinlemek isteyen çocuklar, Eyüpsultan Meydanı’nda bulunan süs havuzuna girdi.
TESİSATLI HAVUZA BALIKLAMA ATLADILAR
Elektrik tesisatına bağlı çalışan ve derinliği 30-40 santimetre olan havuza balıklama atlayan çocuklar, yasakları dinlemedi.
VATANDAŞ KAYDETTİ
Çocukların tehlikeli eğlencesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
İstanbul'da çocuklar, süs havuzunda serinledi VİDEO