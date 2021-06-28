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    İstanbul'da çocuklar, süs havuzunda serinledi

    Tehlikeye aldırış etmeyen bir grup çocuk, 30 derece sıcakta serinlemek için süs havuzuna girerek eğlendi.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 09:24
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    İstanbul'da çocuklar, süs havuzunda serinledi

    İstanbul’da hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu.

    Sıcak havada serinlemek isteyen çocuklar, Eyüpsultan Meydanı’nda bulunan süs havuzuna girdi.

    TESİSATLI HAVUZA BALIKLAMA ATLADILAR

    Elektrik tesisatına bağlı çalışan ve derinliği 30-40 santimetre olan havuza balıklama atlayan çocuklar, yasakları dinlemedi.

    VATANDAŞ KAYDETTİ

    Çocukların tehlikeli eğlencesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

    İstanbul'da çocuklar, süs havuzunda serinledi VİDEO


    İstanbul da çocuklar, süs havuzunda serinledi #1

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