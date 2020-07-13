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    İstanbul'da çocukların inşaattaki tehlikeli oyunu

    Kaba inşaatta oyun oynayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.
    • İHA
    • 13.07.2020 - 08:48
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    İstanbul'da çocukların inşaattaki tehlikeli oyunu

    İstanbul'da küçük çocuklar, inşaat halindeki bir binada oyun oynadı.

    Henüz kaba inşaatı yapılmış beş katlı binanın, her katına çıkan çocuklar, binanın en üst katından aşağı baktı.

    TEHLİKELİ OYUN

    Koruma bariyerleri olmayan binada oynayan çocukları görenlerin yürekli ağızlara geldi.

    İstanbul'da çocukların inşaattaki tehlikeli oyunu - VİDEO

    İstanbul'da çocukların inşaattaki tehlikeli oyunu #1

    Bir vatandaş çocukların tehlikeli oyununu cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde çocukların inşaat içinde oynadıkları görülüyor.

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