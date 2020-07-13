Kaba inşaatta oyun oynayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.

İstanbul'da küçük çocuklar, inşaat halindeki bir binada oyun oynadı.

Henüz kaba inşaatı yapılmış beş katlı binanın, her katına çıkan çocuklar, binanın en üst katından aşağı baktı.

TEHLİKELİ OYUN

Koruma bariyerleri olmayan binada oynayan çocukları görenlerin yürekli ağızlara geldi.

İstanbul'da çocukların inşaattaki tehlikeli oyunu - VİDEO







Bir vatandaş çocukların tehlikeli oyununu cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde çocukların inşaat içinde oynadıkları görülüyor.