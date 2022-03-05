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    İstanbul'da çocukların müstehcen görüntülerini paylaşanlara operasyon

    Çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan veya satın aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
    • DHA
    • 05.03.2022 - 14:33
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    İstanbul'da çocukların müstehcen görüntülerini paylaşanlara operasyon

    Bir sosyal paylaşım uygulamasında, çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntüler paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı tespit edildi.

    İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

    Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "CEYDA" kod adlı Y.D.'nin görüntüleri grupta bulunan kullanıcılara para karşılığında sattığını belirledi.

    5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Şüpheli Y.D.'nin banka hesap hareketlerinde yapılan incelemelerde müstehcen görüntüleri 4 kişinin satın aldığı belirlendi.

    534 GÖRÜNTÜ BULUNDU

    Polis bugün İstanbul merkezli Konya, Kahramanmaraş ve Kars'ta tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 534 görüntü bulundu.

    İstanbul da çocukların müstehcen görüntülerini paylaşanlara operasyon #1

    FETÖ SOHBETLERİ ADI ALTINDA ÇEKİLDİ

    Konya'da gözaltına alınan ve özel bir hastanede hekimlik yapan A.A.'nın evinde yapılan aramada gizli bölmeye saklanan hard disk ele geçirildi. Hard diskten FETÖ Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait sohbet adı altında gerçekleştirilen örgüt toplantıları esnasında kayıt altına alındığı anlaşılan çok sayıda video kaydı çıktı.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli dün Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli tutuklandı.


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