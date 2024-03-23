İstanbul'da çökertilen Çetinler suç örgütünden 63 kişi tutuklandı Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla çökertilen Çetinler suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmada akalanan şüphelilerden 63’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Güvenlik güçlerinin, yurtta huzur ve asayişin sağlanması adına çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsam narkotik, terör ve çetelerle mücadele ediliyor.

Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde 'Çetinler' suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 109 şüpheli yakalandı."

30 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise askerde bulunduğu belirlendi.

Suç makinesi çıktılar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütü suçlar bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün ‘Adam öldürme’, ‘yaralama’, ‘işyeri kurşunlama’ ve ‘yağma’ suçlarını işledikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ‘pablo’, ‘hayalet’, ‘happy’, ‘çizgi’, ‘arap’ gibi çeşitli isimlerle "uyuşturucu madde satışı tezgahı" kurarak uyuşturucu madde satışı gerçekleştirdiği belirlendi.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarında ise, 2 kilo 180 gram Metamfetamin, 182,5 gram esrar, 20 adet fişeklenmiş esrar, 67 gram sentetik kannobioid (Bonzai), 13 adet sentetik ecza hap, 5 gram kokain, 1 adet ecstasy hap, 2 adet grender öğütücü, 5 adet tabanca, 116 adet çeşitli çaplarda fişek, 5 adet şarjör, 1 adet hassas terazi, 161 bin 370 lira ele geçirildi.

63 kişi tutuklandı

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 63’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)