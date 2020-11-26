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    İstanbul'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

    Avcılar’da kağıt toplayıcısı bir kadın, çöp konteyneri içerisinde göbek bağı kesilmemiş erkek bebek cesedi buldu.
    • İHA
    • 26.11.2020 - 18:15
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 18:19
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    İstanbul'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi’nde öğlen saatlerinde, kağıt toplayıcısı kadın, çöp konteyneri içinde hareketsiz yatan bir bebek görünce polise haber verdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri bebeğin ölü olduğunu fark etti.

    YENİ DOĞMUŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Bebeğin cesedi üzerinde yapılan incelemede yeni doğmuş olduğu göbek bağının üzerinde ve erkek bir bebek olduğu anlaşıldı.

    Çevrede geniş çalışma başlatan ekipler, bebeği çöp kutusuna atan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

    İstanbul'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu VİDEO

    İstanbul da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu #1

    İstanbul da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu #2

    İstanbul da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu #3

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