İstanbul'da D 100'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Metrobüse binmek üzere durağa D 100 Karayolu'ndan geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yabancı uyruklu kişi, metrobüs yolu bariyerlerine düşerek, hayatını kaybetti.

İstanbul'da, Bahçelievler D 100 Karayolu Edirne istikametinde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, metrobüse kaçak binmek üzere üst geçit yerine D 100 Karayolu'ndan durağa girmek istedi.

Bir anda yola atlayan kişiye, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi, metrobüs yolu bariyerlerinin üzerine düştü.

Otomobil sürücüsü, aracını durdurarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adı öğrenilmeyen yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaptı. Çalışmaların ardından ölen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

















