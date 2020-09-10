İstanbul’da daha önce 4 kişinin öldüğü binada yine yangın çıktı

İstanbul’da daha önce 4 kişinin öldüğü binada yine yangın çıktı

1 yıl önce çıkan yangında 4 kişinin can vermesine neden olan bina, gece saatlerinde yeniden alevlere teslim oldu.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Asmalımescit Şehbender Sokak'taki 5 katlı tarihi binanın çatı katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Boş ve dizi setleri için kullanıldığı öğrenilen binada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

KISA SÜREDE KONTROL ALDINA ALINDI

İtfaiye erleri yangının çıktığı çatı katına müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası binada maddi hasar meydana geldi.

DAHA ÖNCE 4 KİŞİ YANARAK CAN VERMİŞTİ

Gece saatlerinde alevlere teslim olan binada, geçtiğimiz yıl mart ayında 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir yangın çıkmıştı.

Yangının ardından olayla ilgisi bulunduğu öğrenilen E.Ö adında bir şüpheli, yakalanıp gözaltına alınmıştı.

E.Ö. ifadesinde, öldürmek kastıyla olmamakla birlikte yangını çıkardığını kabul etmiş, alevlerin çıkmasının ardından itfaiyeye ihbarda bulunduğunu iddia etmişti.