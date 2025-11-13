İstanbul'da dairedeki patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

- İstanbul Kağıthane'deki 6 katlı binanın 2. katında doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi.
- Patlama, binanın bir duvarının yıkılmasına ve çevredeki araçlara zarar vermesine yol açtı.
- Bir kişinin yaralandığı olayın ardından, çevre güvenlik şeridiyle kapatıldı ve polis bekleyişi sürüyor.
İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında, doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrasında evin duvarı yıkıldı, dairede yangın çıktı.
Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan beton parçaları çevredeki araçlara hasar verdi.
ETKİSİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Bir kişinin yaralandığı patlamanın izleri, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
Patlama nedeniyle dairenin bir duvarı koparak aşağıya düştü.
Binada ve çevrede camlar kırıldı.
İki otomobildeki hasar da gün yüzüne çıktı.
Binanın etrafı güvenlik şeridi ile kapatıldı. Polisin bina önündeki bekleyişi sürüyor.