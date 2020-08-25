İstanbul'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerada

Çocuğun tehlikeli anlarını kaydeden başka bir sürücü, yaşananlara tepki gösterdi.

İstanbul Tuzla'da bir araçtaki tehlikeli yolculuk saniye saniye görüntülendi.

D-100 karayolunda çekildiği belirtilen videoda bir sürücü, araçta bulunan çocuğun camdan dışarıya vücudunun yarısını çıkartmasını sorun etmeyerek, yolda ilerledi.

Faciaya davetiye çıkaran o anları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

"AİLENİN SORUMSUZLUĞU"

Vücudunun yarısını dışarıya çıkartan çocuğu görüntüleyen seyir halindeki bir diğer otomobil sürücüsü, "Bir ailenin sorumsuzluğu, çocuk camdan sarkmış hiç umurunda değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

Dakikalarca süren tehlikeli yolculukta neyse ki korkulan olmadı.

Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk ViDEO