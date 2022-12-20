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    İstanbul’da DEAŞ, El Kaide, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı

    DEAŞ, El Kaide, HTŞ terör örgütlerine 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.
    • 20.12.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:25
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    İstanbul’da DEAŞ, El Kaide, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı

    İstanbul’da, terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

    İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini istismar eden DEAŞ, El Kaide, HTŞ gibi terör örgütlerini mercek altına aldı.

    Faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda bu örgütlerle ve örgütlerin çatışma bölgeleriyle bağlantısı olan bazı kişilerin, günümüz itibarıyla da örgüte yakın kişilerle iletişim halinde oldukları belirlendi.

    11 adrese eş zamanlı operasyon

    DHA’nın haberine göre; şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen polis, 7 ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    11 şüpheli gözaltında

    Operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

    İstanbul’da DEAŞ, El Kaide, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı VİDEO

    İstanbul’da DEAŞ, El Kaide, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı #1

    İstanbul’da DEAŞ, El Kaide, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı #2

    İstanbul’da DEAŞ, El Kaide, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı #3

    İstanbul’da DEAŞ, El Kaide, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı #4


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