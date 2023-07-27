İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon: 16 gözaltı İstanbul'da, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 16 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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AA

Emniyet güçleri terörle mücadele operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ, El Kaide ile dini istismar eden terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kentte faaliyet gösterdiklerini belirledikleri, "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 8 ilçede belirlenen 15 adrese operasyon düzenledi.

16 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda gözaltına alınan 16 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü.

Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İşlemleri sürüyor

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.