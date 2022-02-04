İstanbul'da DEAŞ'lılara sahte pasaport düzenleyen şahıslar yakalandı

İki ilçede düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyelerini ve kaçak göçmenleri sahte pasaportla yurt dışına kaçırdıkları iddia edilen ikisi yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkmenistan uyruklu bir kişinin İstanbul'da DEAŞ'lılara sahte pasaport temin ettiği bilgisini aldı.

2 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler 31 Ocak Pazartesi günü şüphelilere yönelik Şirinevler ve Esenyurt'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

SAHTE PASAPORTLAR ELE GEÇİRİLDİİ

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 dizüstü bilgisayar, sahte oldukları belirtilen 8 Türk pasaportu, 11 Türkmenistan pasaportu, 36 adet farklı uyruklu adına düzenlenen ikamet izin belgesi, ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Türkmenistan uyruklu B.M, Mısır uyruklu M.K.M.M.N. ve Türk vatandaşı F.Ç.N. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.