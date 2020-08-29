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İstanbul'da değnekçiler, suçüstü yakalandı
- İHA
- 29.08.2020 - 12:38
İstanbul'da yine değnekçi işgali yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde Beyoğlu’nda korsan otoparkçı, değnekçi ihbarı üzerine bir operasyon düzenledi.
Ekipler, Beyoğlu sokakları ile Taksim civarını dolaşarak baskın düzenledi. Değnekçileri takip eden ekipler, ardından suçüstü yakaladı.
DEĞNEKÇİLER YAKALANDI
Yapılan baskında vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti alan değnekçiler, neye uğradığını şaşırdı. Suçüstü yakalanan 7 şahıs gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.
KAMERAYA ÇEKTİLER
İhbarı değerlendiren ekipler, değnekçileri takip edip kayıt altına aldı. Görüntülerde, aracını park etmeye çalışan bir vatandaşa iki kişi yanaştı.
Araç park edildikten sonra değnekçilerden birinin vatandaşın yanına yanaşarak, para aldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Değnekçilik ve korsan otoparkçılık yapan 7 kişinin karakoldaki işlemleri sürdüğü bildirildi.
Beyoğlu’nda değnekçilere suçüstü ViDEO