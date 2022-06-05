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    İstanbul'da denetimden kaçarken yakalandı: Bir daha durursam suç bulmayın

    İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartal sahil yolunda yapılan denetimlerde eksik evrak, alkollü araç kullanmak ve abartı egzozdan dolayı sürücülere ceza yağdı.
    • 05.06.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 09:20
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    İstanbul'da denetimden kaçarken yakalandı: Bir daha durursam suç bulmayın

    İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri Kartal sahil yolunda araçlar üzerinde denetim yaptı.

    Kartal sahil yolu Kadıköy istikametinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, araçlar ve sürücüleri denetledi.

    Denetimlerde araçların plaka sorgusu yapılırken ruhsat, muayene ve sürücü belgeleri kontrol edildi.

    Sürücülere alkolmetre üfleyen polis ekipleri, belgelerinde eksiklik bulunan ve alkollü olan sürücülere para cezası yazıldı.

    30 sürücüye 31 bin 929 TL ceza kesildi

    Denetimlerde 4 otomobilin sürücüsüne abartı egzoz kullanmaktan, 1 sürücüye plakayı okunmaz hale getirmekten, 2 sürücüye gerekli ışıklarının çalışmamasından, 2 sürücüye araçlarında yapılan değişikliği ruhsata işletmemekten, 2 adet sürücüye cam filminden, 2 sürücüye muayenesiz otomobil kullanmaktan, 4 sürücüye ehliyetsiz araba kullanmaktan, 1 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 1 sürücüye sis ve gece ışıklarını gerekli havaların dışında kullanmaktan, 1 sürücüye alkollü otomobil kullanmaktan, 7 motorsiklet sürücüsüne kasksız motorsiklet kullanmaktan, 3 sürücüye yüksek sesli müzikli araç kullanmaktan 30 sürücüye toplamda 31 bin 929 TL ceza yazıldı.

    İstanbul'da denetimden kaçarken yakalandı: Bir daha durursam suç bulmayın VİDEO

    Hem alkollü hem de ehliyeti yok

    İHA'nın aktardığına göre trafik denetiminden kaçarken yakalanan sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

    Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolü sonrası sürücü 2.06 promil alkollü çıktı. Ehliyeti de olamayan sürücü polis ekiplerine, "Bir daha durursam suç bulmayın, bir daha durmayacağım" diyerek sitem etti.

    İstanbul da denetimden kaçarken yakalandı: Bir daha durursam suç bulmayın #1

    İstanbul da denetimden kaçarken yakalandı: Bir daha durursam suç bulmayın #2

    İstanbul da denetimden kaçarken yakalandı: Bir daha durursam suç bulmayın #3


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