İstanbul'da denetime ehliyetsiz yakalanan kadından polis ekiplerine tehdit: 'Şimdi ararım ve buraya yığarım' Polis ekiplerince Kadıköy ilçesinde gece saatlerinde oluşturulan uygulama noktasına takılan ehliyetsiz kadın sürücü, zorluk çıkardı. Polislere ve basın mensuplarını tehdit eden kadın, “Şimdi burada sıkıntı çıkacak" dedi.

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DHA

Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimler devam ediyor.

Yapılan operasyonlarla trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza yağıyor.

Ekipler dün gece saatlerinde İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Kadıköy'de uygulama noktası oluşturdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, hız ile radar kontrolü, ehliyet, alkol kontrolü, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlallerde bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Ekipler gece boyunca toplam 557 aracı kontrol etti.

Ceza üstüne ceza yağdı

Yapılan kontrollerde; 12 adet abart egzoz, 16 adet radar ve aşırı hız, 1 adet makas atmak, 12 adet film cam, 10 adet alkollü araç kullanma, 11 adet yüksek sesle müzik dinlemek, 2 adet saygısızca araç kullanmak, 6 adet ehliyetsiz araç kullanma, 13 adet teknik değişiklik, 11 adet muayenesiz araç, 1 adet bisiklet, motorlu bisiklet veya skuter aracını taşıt yolunda sürmek, 2 adet emniyet kemeri takmamak, 8 adet kask takmamak, 2 adet sigortasız araç, diğer suçlar da ise 30 adet olmak üzere toplam da 137 adet cezai işlem uygulandı.

Gece boyunca yapılan denetimlerde toplam 262 bin 252 TL tutarında ceza kesildi. Ayrıca 29 araç trafikten men edildi.

"Şimdi burada sıkıntı çıkacak"

Denetimlere yakalanan ehliyetsiz kadın sürücü C. A., kendisine cezai işlem uygulamak isteyen trafik polis ekiplerine tek tek isim sordu ve görüntü alan basın mensuplarına tehdit yağdırdı.

Genç kadın, "Bu insan haklarına aykırı bir şey. Çekim izinlerini lütfen gösterebilir misiniz ? Benim şahsi alanlarımı çekme hakkına sahip değiller. Bakın yasada böyle bir şey yok. Şimdi ararım ve buraya yığarım. Mehmet abiyi tanıyor musunuz siz? Şimdi burada sıkıntı çıkacak, benim onayım olmadan hiç kimse beni çekip basına veremez." ifadelerini kullandı.