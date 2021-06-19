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İstanbul'da depreme telefoncuda yakalandılar
3.9 büyüklüğündeki hissedilen depreme telefoncuda yakalanan vatandaşların kaçış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
- İHA
- 19.06.2021 - 16:44
- Güncelleme : 19.06.2021 - 16:52
İstanbul Kartal’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşen depreme telefoncuda yakalananların kaçış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
KAÇIŞ ANI KAMERADA
Görüntülerde vatandaşların panik halinde kaçtığı görüldü. Görüntülerde kaçmaya başlayan şahsın sonra dönerek telefonunu alması yer aldı.
İstanbul’da depreme telefoncuda yakalandılar VİDEO