Euro
10.3678
-0.29%
Dolar
8.7373
0.21%
Altın
495.67
-0.3%
Borsa
1.391
-1.63%
Bitcoin
314.240
-3.25%
EXEN Coin
29.88
-4.53%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    İstanbul'da depreme telefoncuda yakalandılar

    3.9 büyüklüğündeki hissedilen depreme telefoncuda yakalanan vatandaşların kaçış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 19.06.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 16:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da depreme telefoncuda yakalandılar

    İstanbul Kartal’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Yerin yaklaşık 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşen depreme telefoncuda yakalananların kaçış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    KAÇIŞ ANI KAMERADA

    Görüntülerde vatandaşların panik halinde kaçtığı görüldü. Görüntülerde kaçmaya başlayan şahsın sonra dönerek telefonunu alması yer aldı.

    İstanbul’da depreme telefoncuda yakalandılar VİDEO

    İstanbul da depreme telefoncuda yakalandılar #1

    İstanbul da depreme telefoncuda yakalandılar #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir