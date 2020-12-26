Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 209 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu sabah erken saatlerde 253 ekip, 539 personelle daha önceden belirlenen 656 adrese baskın yapıldı.

Baskınlarda mahkemeler tarafında aranan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 209 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da dev operasyon: Aranan 209 şüpheli yakalandı VİDEO

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN 11 YIL HAPİS CEZASI VAR

Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüklerinde evrakları hazırlandıktan sonra arandıkları adliyelere sevk edildi.

Yakalanan kişiler arasında hırsızlıktan hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan bir şüphelinin bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca haklarında 8, 6 ve 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan birçok şüphelinin de operasyonla yakalandığı öğrenildi.