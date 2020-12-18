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    İstanbul'da dezenfektan sıkma bahanesiyle sadaka kutusunu çaldılar

    Pastaneye gelen iki şüpheliden biri çalışanları oyalarken diğeri dezenfektan sıkma bahanesi ile tezgahın yanında bulunan sadaka kutusunu çaldı.
    • İHA
    • 18.12.2020 - 09:34
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 09:42
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    İstanbul'da dezenfektan sıkma bahanesiyle sadaka kutusunu çaldılar

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir erkek ve bir kadın şüpheli pastaneye gelip bir süre çalışanlarla müşteri gibi konuştu.

    Etrafı iyice kolaçan eden şahıslardan daha sonra erkek olan şüpheli pastane çalışanını tezgahtan uzaklaştırdı.

    BİRİ OYALADI, DİĞERİ ÇALDI

    O sırada pastanenin içinde ürünlere bakan kadın dezenfektanı eline sıkma bahanesi ile sadaka kutusunu çantasına attı.

    Pastanenin işletmecisi Enver Özenç, "2 kişi içeriye giriyor ne alabiliriz diye çalışan elemanımızı oyalıyorlar dezenfektan sıkma bahanesi ile bayan gelip dezenfektanın yanında bulunan sadaka kutusunu çantasının içine koyuyor" dedi.

    O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul da dezenfektan sıkma bahanesiyle sadaka kutusunu çaldılar #1

    İstanbul da dezenfektan sıkma bahanesiyle sadaka kutusunu çaldılar #2

    İstanbul da dezenfektan sıkma bahanesiyle sadaka kutusunu çaldılar #3

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