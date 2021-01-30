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- İstanbul'da dilenci çocuklar, çıplak ayak oyunu yaptı
İstanbul'da dilenci çocuklar, çıplak ayak oyunu yaptı
- İHA
- 30.01.2021 - 09:49
İstanbul E-5 karayolunda her gün farklı bir üst geçidin altında dilenen çocuklar, çevredekilerin dikkatini çekti.
Çocukların dilenmeye başlamadan önce ayakkabılarını çıkararak köprünün görünmeyen noktasına saklamaları ise bu kadarına pes dedirtti.
Son olarak Bakırköy'de bir üst geçidin altında dilenen çocukların oyunu kameralarca anbean kaydedildi.
ÇIPLAK AYAKLA DİLENDİLER
Görüntülerde çocuklar ilk olarak yol kenarında çıplak ayakla dilenirken görüldü.
İstanbul'da dilenci çocuklar, çıplak ayak oyunu yaptı VİDEO
AYAKKABILARINI GİYDİLER
Bir süre dilenen çocuklar, vatandaşların azaldığını fark edince köprü altına sakladıkları ayakkabıları giyerek farklı bir noktaya geçmek istedi.
KOŞARAK UZAKLAŞTILAR
Bu sırada muhabiri fark eden çocuklar kaçarken görüntülendi. Muhabirin “Sizi kim dilendiriyor” sorusuna cevap vermeyen çocuklar koşarak bulundukları noktadan uzaklaştı.