İstanbul'da dilenci çocuklar, çıplak ayak oyunu yaptı

İstanbul'da dilenci çocuklar, çıplak ayak oyunu yaptı

Köprü altına ayakkabılarını sakladıktan sonra dilenen ve ayakkabılarını giyerek dilendikleri yerden uzaklaşan küçük çocukların çıplak ayak oyunu, kameraya yansıdı.

İstanbul E-5 karayolunda her gün farklı bir üst geçidin altında dilenen çocuklar, çevredekilerin dikkatini çekti.

Çocukların dilenmeye başlamadan önce ayakkabılarını çıkararak köprünün görünmeyen noktasına saklamaları ise bu kadarına pes dedirtti.

Son olarak Bakırköy'de bir üst geçidin altında dilenen çocukların oyunu kameralarca anbean kaydedildi.

ÇIPLAK AYAKLA DİLENDİLER

Görüntülerde çocuklar ilk olarak yol kenarında çıplak ayakla dilenirken görüldü.

İstanbul'da dilenci çocuklar, çıplak ayak oyunu yaptı VİDEO











AYAKKABILARINI GİYDİLER

Bir süre dilenen çocuklar, vatandaşların azaldığını fark edince köprü altına sakladıkları ayakkabıları giyerek farklı bir noktaya geçmek istedi.

KOŞARAK UZAKLAŞTILAR

Bu sırada muhabiri fark eden çocuklar kaçarken görüntülendi. Muhabirin “Sizi kim dilendiriyor” sorusuna cevap vermeyen çocuklar koşarak bulundukları noktadan uzaklaştı.