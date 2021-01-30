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    İstanbul'da dilenci çocuklar, çıplak ayak oyunu yaptı

    Köprü altına ayakkabılarını sakladıktan sonra dilenen ve ayakkabılarını giyerek dilendikleri yerden uzaklaşan küçük çocukların çıplak ayak oyunu, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 30.01.2021 - 09:49
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    İstanbul'da dilenci çocuklar, çıplak ayak oyunu yaptı

    İstanbul E-5 karayolunda her gün farklı bir üst geçidin altında dilenen çocuklar, çevredekilerin dikkatini çekti.

    Çocukların dilenmeye başlamadan önce ayakkabılarını çıkararak köprünün görünmeyen noktasına saklamaları ise bu kadarına pes dedirtti.

    Son olarak Bakırköy'de bir üst geçidin altında dilenen çocukların oyunu kameralarca anbean kaydedildi.

    ÇIPLAK AYAKLA DİLENDİLER

    Görüntülerde çocuklar ilk olarak yol kenarında çıplak ayakla dilenirken görüldü.

    İstanbul'da dilenci çocuklar, çıplak ayak oyunu yaptı VİDEO


    İstanbul da dilenci çocuklar, çıplak ayak oyunu yaptı #1

    AYAKKABILARINI GİYDİLER

    Bir süre dilenen çocuklar, vatandaşların azaldığını fark edince köprü altına sakladıkları ayakkabıları giyerek farklı bir noktaya geçmek istedi.

    İstanbul da dilenci çocuklar, çıplak ayak oyunu yaptı #2

    KOŞARAK UZAKLAŞTILAR

    Bu sırada muhabiri fark eden çocuklar kaçarken görüntülendi. Muhabirin “Sizi kim dilendiriyor” sorusuna cevap vermeyen çocuklar koşarak bulundukları noktadan uzaklaştı.

    İstanbul da dilenci çocuklar, çıplak ayak oyunu yaptı #3

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