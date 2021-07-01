Adana’dan getirilen kadın ve çocukların zorla dilendirildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, operasyon düzenledi. 31 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’dan İstanbul’a getirilen kadın ve çocukların metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde zorla dilendirildiği yönünde ihbar aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi’nde, kadın ve çocukların tutulduğu adres belirlendi.

12 ÇOCUK EŞ ZAMANLI BASKINLA KURTARILDI

Dün, adrese gerçekleştirilen baskın ile dilencilik çetesinin lideri A.Y. ve beraberinde 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zorla dilendirilen 12 çocuk, eş zamanlı baskınlarla kurtarıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 500 lirası metal olmak üzere toplam 7 bin 100 lira, çok sayıda telefon ile çete lideri Adem Y. adına düzenlenmiş hesaba parça parça 120 bin lira yatırıldığına dair banka dekontları ele geçirildi.

Hangi dilenciden ne kadar para toplandığının yazılı olduğu defter bulundu.

23 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden 21’i kadın ile 2 erkek şahıs, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

8 şüpheli hakkında ise tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

3 ÇOCUK AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Zorla dilendirildiği öğrenilen kurtarılan 12 çocuktan 9’u Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.

3 çocuk ise ailelerine teslim edildi.

İstanbul’da dilencilik çetesine operasyon: 31 gözaltı VİDEO

