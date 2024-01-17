İstanbul'da direksiyon başında uyuyakalan alkollü sürücü trafiği kilitledi Trafikte hareketsiz halde olduğu fark edilen sürücü ekipleri harekete geçirdi. Uzun uğraşlar sonucu uyandırılan şahsın 1.27 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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DHA

Alkollü sürücüler trafiği tehlikeye atmaya devam ediyor.

Olayın adresi bu kez İstanbul'un Kadıköy ilçesi.

Bu sabah saat 08.30 sıralarında trafikte sol şeritte duran otomobilin direksiyonunda hareketsiz bir kişinin olduğu fark edildi.

Uyandırmak için her yolu denediler

Bunun üzerine görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dubalarla çevrede önlem alan polis, otomobilin kapıları kilitli olduğu için sürücüye ulaşamadı. Ekipler otomobilin camına vurarak sürücüye seslendi.

İtfaiye ekipleri arka sol kapının camının kırarak kapıları açtı.

Sedyeyle ambulansa taşındı

Direksiyon başından uyuduğu belirlenen sürücü Bilgehan K., uzun uğraşlar sonucu uyandırıldı.

Polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla Bilgehan K., otomobilden çıkarılarak sedyeyle ambulansa taşındı.

Alkollü olduğu ortaya çıktı

Yapılan testte, Bilgehan K.'nin 1.27 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışması nedeniyle Ankara istikametinden trafik yoğunluğu yaşandı. Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)