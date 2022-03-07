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    İstanbul'da direksiyon çalanların hırsızlık anları kamerada

    Park halindeki lüks otomobillerin direksiyonlarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çaldıkları direksiyonla kaçarken güvenlik kameralarına yakalandı.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 12:57
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    İstanbul'da direksiyon çalanların hırsızlık anları kamerada

    İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerin direksiyonlarının çalınma olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

    Polis yaptığı incelemede, ellerinde çaldıkları direksiyonla kaçan şüphelilerin güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti.

    Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

    DAHA ÖNCE DE BENZER SUÇLARI İŞLEDİLER

    Polis, önceki gün yaptığı operasyonda 35 yaşındaki Erdem İ. ile 23 yaşındaki Kemal G.'yi gözaltına aldı.

    Şüphelilerden Erdem İ.'nin daha önceden benzer suçlardan 21 kez, Kemal G.'nin ise 10 kez gözaltına alındıkları belirlendi.

    İstanbul'da direksiyon çalanların hırsızlık anları kamerada VİDEO

    5 LÜKS OTOMOBİLİN DİREKSİYONUNU ÇALDILAR

    Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları soruşturmada, şüphelilerin Ataşehir ve Ümraniye'de 5 lüks otomobilin direksiyonunu çaldığı belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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