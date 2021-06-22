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    İstanbul'da direksiyon dersinde takla attı

    Açık otoparkta direksiyon dersi alırken hakimiyetini kaybeden kadın sürücü adayının kullandığı otomobil, kaldırıma çarparak, ters döndü. Hafif yaralanan sürücü adayı hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 16:23
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    İstanbul'da direksiyon dersinde takla attı

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan kapalı pazar alanına ait otoparkta direksiyon dersi alan Z.U. (31), otomobilin şoför koltuğuna oturdu.

    PANİKLE KAZA YAPTI

    Kadın sürücü adayı, iddiaya göre, otomobili kullandığı sırada panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce kaldırıma çarptı, daha sonra da takla attı.

    ARAÇTA SIKIŞTI

    Otomobilin içinde sıkışan Z.U., çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Hafif şekilde yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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    "SÜRÜNE SÜRÜNE ÇIKTI"

    Yaralanan kadının araçtan sürünerek çıktığını söyleyen Soner Geçer, "Biz bir kadının kullandığı aracın takla attığını gördük. Yanına gittiğimiz bir kadın ve torununun araçta sıkıştığını gördük. Sürücünün herhangi bir sıkıntısı var mı diye baktım. ‘İyi misiniz?’ diye sordum, kendisini zorladı. Sürüne sürüne araçtan çıktı. Ambulansı aradık, şükürler olsun kötü bir şeyi olduğunu düşünmüyorum. Araç kullanmayı yeni öğreniyormuş. Öğrenirken bu olay oluyor. El freni çekiyor. Kaldırıma vuruyor, araç ters takla atıyor" dedi.


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