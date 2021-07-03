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    İstanbul'da direksiyonda fenalaşan sürücü refüje girdi

    Seyir halindeyken fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol ortasındaki refüje çarptı. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 03.07.2021 - 09:45
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    İstanbul'da direksiyonda fenalaşan sürücü refüje girdi

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yolda seyir halinde olduğu sırada fenalaşan kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki korumalıklara çarptı ardından caddenin göbek kısmında bulunan orta refüje daldı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Çarpmanın etkisiyle ağaçlar devrilirken, meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    YARALI KURTULDU

    İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazayı ufak sıyrıklarla atlatan araç sürücüsünü ayakta tedavi etti.

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    "TANSİYONU DÜŞÜNCE GÖZLERİ KARARMIŞ"

    Kaza esnasında bir araç ya da vatandaşın o esnada orada bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.

    Kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Mikail Naz, "Sürücü arkadaş caddenin yukarısından itibaren gözleri kararmış, tansiyonu düşmüş. Aracının kontrolünü kaybedince de kaza oldu. Neyse ki can kaybı olmadı. Polis ekipleri geldi. Sürücüyü de alarak götürdüler" diye konuştu.

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