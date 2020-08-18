Dolar
7.3756
-0.1097%
Euro
8.8066
0.5721%
Altın
2012.37
1.3599%
Borsa
1096.67
0.9639%
G. Altın
476.406
1.184%
Bitcoin
90121.78
-1.8023%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    İstanbul'da diş hekimini darp soruşturmasında ‘uzlaşma’ gelişmesi

    Diş hekimi Sena Koçak’ı trafikte darbeden ve aracının üzerinde zıplayan şüphelinin dosyası Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.
    • İHA
    • 18.08.2020 - 16:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da diş hekimini darp soruşturmasında ‘uzlaşma’ gelişmesi

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, Diş Doktoru Sena Koçak ile trafikte tartışan Emre Etyemez, Koçak'a ait olan aracın üzerinde zıplayarak camını kırmıştı.

    Ardından da genç kadına küfürler yağdırarak, yumruklu saldırıda bulunmuştu.

    TUTUKLANDI

    Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrası şüpheli Emre Etyemez gözaltına alınmış, ‘mala zarar verme’ ve ‘kasten basit yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Alibeyköy'de bir kişi trafikte kadına saldırdı

    DOSYA UZLAŞMA BÜROSU'NA GÖNDERİLDİ

    Soruşturma kapsamında ‘hakaret’, ‘mala zarar verme’ ve ‘kasten basit yaralama’ suçlarının uzlaştırmaya bağlı suçlar kapsamında bulunması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu savcılığına gönderildi.

    Tarafların uzlaşması halinde şüpheli Emre Etyemez serbest kalacak ve dosya kapanacak. Uzlaşma sağlanamaz ise şüpheli hakkında dava açılacak.

    İstanbul da diş hekimini darp soruşturmasında ‘uzlaşma’ gelişmesi #1

    İstanbul da diş hekimini darp soruşturmasında ‘uzlaşma’ gelişmesi #2

    Görüş Bildir