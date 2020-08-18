- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da diş hekimini darp soruşturmasında ‘uzlaşma’ gelişmesi
İstanbul'da diş hekimini darp soruşturmasında ‘uzlaşma’ gelişmesi
- İHA
- 18.08.2020 - 16:15
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, Diş Doktoru Sena Koçak ile trafikte tartışan Emre Etyemez, Koçak'a ait olan aracın üzerinde zıplayarak camını kırmıştı.
Ardından da genç kadına küfürler yağdırarak, yumruklu saldırıda bulunmuştu.
TUTUKLANDI
Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrası şüpheli Emre Etyemez gözaltına alınmış, ‘mala zarar verme’ ve ‘kasten basit yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Alibeyköy'de bir kişi trafikte kadına saldırdı
DOSYA UZLAŞMA BÜROSU'NA GÖNDERİLDİ
Soruşturma kapsamında ‘hakaret’, ‘mala zarar verme’ ve ‘kasten basit yaralama’ suçlarının uzlaştırmaya bağlı suçlar kapsamında bulunması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu savcılığına gönderildi.
Tarafların uzlaşması halinde şüpheli Emre Etyemez serbest kalacak ve dosya kapanacak. Uzlaşma sağlanamaz ise şüpheli hakkında dava açılacak.