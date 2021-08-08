Avcılar'da ayakkabı imalathanesinde doğalgaz patlaması oldu. Patlamada 4 kişi yaralanırken, çevrede bulunan bina ve iş yerleri zarar gördü.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Mahir Sokak'ta bulunan ayakkabı imalathanesinde doğalgaz patlaması meydana geldi.

BİNANIN ÖN CEPHESİ YIKILDI

Patlamada 4 kişi yaralanırken, binanın ön cephe duvarı yıkıldı. Çevre binalarda ve bina önündeki araçlar da zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye,sağlı ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

İtfaiyenin arama kurtarma köpekleri de patlama olan iş yerinde enkaz altında kalan olup olmadığını kontrol etti. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis ekipleri de binada incelemerde bulundu.

İstanbul'da doğalgaz patlaması: 4 yaralı VİDEO

"CAMLAR ÜZERİME YAĞMUR GİBİ YAĞDI"

Olayın görgü şahitlerinden Niyazi Turan, "Ben evime girmek üzereyken doğal gaz sıkışmasından patlama geldi adam benim yanıma düştü camlar benim üzerime yağmur gibi yağdı" dedi. Mahalle sakinlerinden Okan Aydın, "Bir anda patlama oldu. Sonra alevler çıkmaya başladı, itfaiye gelip yangını kontrol altına aldı. Bir tane yaralı çıkarılırken gördüm" şeklinde konuştu. Patlamanın olduğu iş yerinin yan apartmanında oturan Tufan Kızıl, " Ben yan apartmanda oturuyorum. Bir anda patlama oldu. Patlamayla birlikte kafamı duvara vurdum. ondan sonra apar topar aşağı indik. Yaralılardan biri yerde yatıyordu sonra yangın sıçramaya başlayınca yaralıyı kenara taşıdılar" dedi.





















