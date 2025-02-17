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AA

İstanbul'da skandal niteliğinde bir olay yaşandı....

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yapan O.K.K isimli doktor, 14 Şubat günü görev esnasında bilinmeyen bir nedenle tartıştığı hastane personeline silah gösterdi.

Ardından hastalara biber gazı sıkan doktor, bir de elektro şok cihazıyla kendine yaklaşanları tehdit etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret eden doktor O.K.K.'nin tehlikeli ve tehditkar davranışları ilgili mercilere bildirildi.

DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Şubat'ta Üsküdar Devlet Hastanesi'nde, personele silah gösterdiği, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla korkuttuğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlattı.

EVİNDE CEPHANELİK ÇIKTI

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane güvenlik kamera görüntülerinden söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen doktor O.K.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli doktorun ikametinde ve aracında yapılan aramada; 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen O.K.K, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, şunları kaydetti: