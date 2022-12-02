İstanbul'da doktora saldıran adama 3 ay ev hapsi verildi

Babasının ameliyatından çıkan doktoru darbederek gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece 3 ay süreyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet saldırıları artıyor.

Yeni bir olay ise 30 Kasım tarihinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

50'li yaşlarında bir hasta göğsünde şiddetli ağrı şikayetiyle acil servise başvurdu.

Ameliyat 10 sürdü

Yapılan incelemenin ardından hastanın aort damarının yırtıldığı, yırtığın şah damarına kadar ilerlediği tespit edildi.

Hasta acil olarak saat 08.00'de ameliyata alındı. 10 saat süren ameliyatın ardından akşam saat 18.00'de ameliyat bitti.

Doktor hasta yakınlarını bilgilendirdi

Ameliyat sonrasında hasta yakınlarını bilgilendirmek isteyen 30 yaşındaki doktor Mücahit Yasin Güctekin, hasta yakınlarının yanına gitti.

Yaklaşık 40 kişilik hasta yakınını bilgilendiren doktor Güctekin, yoğun bakıma doğru yöneldi.

"Seni öldürürüm"

Bu sırada bir kişi 'Doktor, doktor' diye bağırdı. Hastayı görmek istediğini söyleyen kişiye doktor, korona önlemleri nedeniyle başhekimlik kararı olmadan görüş olmayacağını söyledi.

Bunun üzerine hasta yakını cebinden çıkardığı kesici aletle 'Seni öldürürüm' diye bağırarak doktorun üzerine yürüdü.

Hasta doktoru kovaladı

Kesici aleti gören doktor Güctekin, hızlıca kaçmaya başladı. Çevredekilerin elinden kurtulan hasta yakını hastane içerisinde 50 metre boyunca doktoru kovaladı.

Doktor saldırgandan şikayetçi oldu

Doktora saldıran Lokman A. hasta yakınları tarafından tutularak, dışarıya çıkarıldı. Olay sonrasında doktor Mücahit Yasin Güctekin şikayetçi oldu.

Doktora saldıran şüpheli Lokman A. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Akbaş, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Ev hapsine çarptırıldı

Lokman A. tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe, 3 ay süreyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

"Tek amacım babamı görmekti"

DHA'nın haberine göre, Lokman A. hakimlikteki ifadesinde, "Ben doktora herhangi bir kasıtla hareket etmedim. Üzerimde herhangi bir kesici alet yoktu. Seni öldürürüm diye de tehdit etmedim. Ben sadece babamı görmek istediğimi söyledim. Doktor bana cevap vermedi. Hemen eline telefonu aldı. 2 hemşire vardı onlarda telefonlarını ellerine aldı.

Doktor uzaklaşmaya başlayınca bende arkasından gittim. Tek amacım babamı görmekti. EKG cihazına tekme atmadım. Kamera görüntülerine bakılırsa bu görülecektir. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Hakimlik aksi kanaatte ise adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi.