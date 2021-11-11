Doktor Nebahat Bulut’a sosyal medyadan taciz içerikli mesajlar atan Özcan A.'ya, zincirleme şekilde cinsel taciz suçundan 4 ay 20 gün hapis cezası verildi.

İstanbul’da Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut (46), Özcan A. (58) tarafından sosyal medya üzerinden taciz içerikli mesajlara maruz kaldı.

Yargıya intikal eden olayın karar duruşması, Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuksuz sanık Özcan A. duruşmaya katılmazken, şikayetçi Nebahat Bulut hazır bulundu.

“VERDİĞİ ŞEYLERİ YÜZÜNE FIRLATTIM”

Duruşmada söz verilen Nebahat Bulut, şu ifadeleri kaydetti:

“Bu kişi muayene kaydı açtırmış. Geldiğinde, öz bakımı zayıftı ve maskesinin ağız kısmını kesmiş olduğunu gördüğümde kendisinde bir tuhaflık olduğunu hissettim. Bu nedenle kendisine hiç dokunmadım. Kapıyı kapatmak istediğinde, 'Pandemi var, açık kalsın' dedim. Bana 'Muayene etmeyecek misiniz' dediğinde, 'Bazı tetkikler var onları yapın önce' dedim. Birkaç dakika sonra şahıs tekrar gelip, bir kağıda sarılı bir şey bıraktı ve odadan çıktı. Açıp baktığımda kağıdın içinden gül, adres, telefon numarası çıktı. Onu bahçede buldum ve verdiği şeyleri yüzüne fırlattım. 'Siz kimsiniz' dediğimde ise o kağıdın ben de kalmasını istedi. Bir daha görmedim.”

İstanbul'da, doktoru taciz eden sanığa 4 ay 20 gün ceza verildi ViDEO







“BENİMLE İLGİLİ CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTIĞINI GÖRDÜM”

Bulut, sanığın ertesi gün sosyal medya hesabı Facebook üzerinden mesaj gönderdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesajda 'Gerçek hayatta beni tanısaydın, her şey farklı olurdu' yazıyordu. Bunun üzerine ben kişinin kim olduğuna baktım. Bu kişinin daha önceki paylaşımlarına baktığımda benimle ilgili birçok cinsel içerikli fotoğraflar ve ifadeler paylaştığını gördüm.

“SEKRETERE ÇOK GÜZELSİN BANA NUMARANI VERİR MİSİN DEMİŞ”

Şahsın paylaşımlarından ve o günkü söz ve davranışlarından rahatsızlık hissettim. Muayene olmaya geldiğinde 'Bugün arabasız geldim bir sonrakine arabamla geleceğim' dediğinde, acaba şahsın bana karşı bir kaçırma yaralama girişimi olabilir mi diye düşündüm. O gün sekretere de 'Çok güzelsin telefon numaranı verir misin' demiş. Bana olmasa da bir başkasına zarar verebilir.

“İKİMİZİN DE EVLİ OLMASI SORUN DEĞİL”

Bana seninle uyanmak istiyorum, ikimizin de evli olması sorun değil önemli olan bizim mutlu olmamız şeklinde mesajlar yazmıştı. Bunların cinsel taciz olduğu bellidir. Şikayetçiyim."

“MÜBALAĞA İÇEREN ÖVGÜDE BULUNMUŞTUM”

Sanık Özcan A. mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında ise, “Amacım cinsel taciz de bulunmak değildi. Mübalağa içeren övgüde bulunmuştum.” dedi.

4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, zincirleme şekilde cinsel taciz suçundan sanık Özcan A.'yı 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığın daha öncesinde sabıkasının olmamasından dolayı cezayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şikayetçi Nebahat Bulut'un özel bir hastanede Anestezist ve algoloji uzmanı olarak çalıştığı, Bulut'un hasta olarak hastaneye gelen şüpheli Özcan A.'yı muayene ettiği belirtilmişti.

Bulut'un, daha sonra şüphelinin sosyal medya üzerinden kendisine yönelik taciz içerikli paylaşımları olduğunu beyan ederek şikayetçi olduğuna iddianamede yer verilmişti.

Şüphelinin üzerine atılı olan suçlamayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, yaptığı paylaşımlarla şikayetçiye yönelik 'Cinsel taciz' suçu işlediği yönünde kuvvetli şüphelerin olduğu ifade edilmişti. İddianamede 'Cinsel Taciz' suçundan şüpheli Özcan A.'nın 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ediliyordu.