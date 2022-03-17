İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 107 gözaltı

Emniyet ekiplerince düzenlenen dolandırıcılara yönelik operasyonda yakalanan 107 şüpheliden 40'ının kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince, 'Dolandırıcılık' suçuyla ilgili operasyon düzenlendi.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALI ŞAHISLAR TESPİT EDİLDİ

Başta nitelikli dolandırıcılık olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan, haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan, şüpheliler tespit edildi.

107 ŞÜPHELİ YAKALANDI

16 Mart'ta 32 ilçede, 17 Mart tarihinde ise tüm ilçeleri kapsayan geniş çaplı ve eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 107 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Yakalanan 40 kişinin, 'Dolandırıcılık'tan kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edildi.















