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    İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 107 gözaltı

    Emniyet ekiplerince düzenlenen dolandırıcılara yönelik operasyonda yakalanan 107 şüpheliden 40'ının kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 12:22
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    İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 107 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince, 'Dolandırıcılık' suçuyla ilgili operasyon düzenlendi.

    KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALI ŞAHISLAR TESPİT EDİLDİ

    Başta nitelikli dolandırıcılık olmak üzere, bilişim yolu ile işlenen suçlardan, haklarında 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan, şüpheliler tespit edildi.

    107 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    16 Mart'ta 32 ilçede, 17 Mart tarihinde ise tüm ilçeleri kapsayan geniş çaplı ve eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 107 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

    Yakalanan 40 kişinin, 'Dolandırıcılık'tan kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edildi. 

    İstanbul da dolandırıcılık operasyonu: 107 gözaltı #1


    İstanbul da dolandırıcılık operasyonu: 107 gözaltı #2

    İstanbul da dolandırıcılık operasyonu: 107 gözaltı #3

    İstanbul da dolandırıcılık operasyonu: 107 gözaltı #4

    İstanbul da dolandırıcılık operasyonu: 107 gözaltı #5


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