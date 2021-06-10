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İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Eski banka çalışanının da aralarında bulunduğu 6 kişi, Libyalı bir doktorun banka hesabındaki 200 bin doları kendi hesaplarına aktardı. Şüpheliler, yapılan operasyon ile yakalandı.