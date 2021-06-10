Euro
10.4186
-0.46%
Dolar
8.5488
-0.48%
Altın
517.6
-0.77%
Borsa
1.454
0.31%
Bitcoin
317.477
7.40%
EXEN Coin
35.51
1.98%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

    Eski banka çalışanının da aralarında bulunduğu 6 kişi, Libyalı bir doktorun banka hesabındaki 200 bin doları kendi hesaplarına aktardı. Şüpheliler, yapılan operasyon ile yakalandı.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 12:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

    İstanbul’da, Libyalı bir doktorun bankadaki hesabındaki 200 bin dolar mevduatı, üçüncü kişilerin hesabına aktarıldı.

    Libya uyruklu kalp cerrahisi G.A.A.B., hesabında bulunan paranın, bankanın eski çalışanı tarafından zimmete geçirildiğini iddia ederek polise başvurdu.

    Gelen ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Bankacılık Kanununa Muhalefet’ ve ‘Zimmet’ konulu çalışmalar başlattı.

    FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP YAPILDI

    ‘Zimmet‘ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ ile suçlanan şahıslar tespit edildi.

    Fiziki ve teknik takibe alınan 6 şüpheliden birinin, özel bir bankanın eski çalışanı M.S. olduğu belirlendi.

    İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı #1

    ÖNCE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HESABINA AKTARDI

    M.S.’nin önce doktorun bankadaki hesabından 200 bin dolar parayı usulsüz şekilde daha önce irtibatlı olduğu üçüncü kişilerin hesabına aktardığı, sonra da kendi hesabına gönderdiği tespit edildi.

    Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı VİDEO

    ÇOK SAYIDA BELGE ELE GEÇİRİLDİ

    6 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda belge, dekont ve dijital doküman ele geçirildi.

    Zanlılar, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı #2

    İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı #3

    İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı #4

    İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir