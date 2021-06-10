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- İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
- İHA
- 10.06.2021 - 11:53
- Güncelleme : 10.06.2021 - 12:09
İstanbul’da, Libyalı bir doktorun bankadaki hesabındaki 200 bin dolar mevduatı, üçüncü kişilerin hesabına aktarıldı.
Libya uyruklu kalp cerrahisi G.A.A.B., hesabında bulunan paranın, bankanın eski çalışanı tarafından zimmete geçirildiğini iddia ederek polise başvurdu.
Gelen ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Bankacılık Kanununa Muhalefet’ ve ‘Zimmet’ konulu çalışmalar başlattı.
FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP YAPILDI
‘Zimmet‘ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ ile suçlanan şahıslar tespit edildi.
Fiziki ve teknik takibe alınan 6 şüpheliden birinin, özel bir bankanın eski çalışanı M.S. olduğu belirlendi.
ÖNCE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HESABINA AKTARDI
M.S.’nin önce doktorun bankadaki hesabından 200 bin dolar parayı usulsüz şekilde daha önce irtibatlı olduğu üçüncü kişilerin hesabına aktardığı, sonra da kendi hesabına gönderdiği tespit edildi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı VİDEO
ÇOK SAYIDA BELGE ELE GEÇİRİLDİ
6 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda belge, dekont ve dijital doküman ele geçirildi.
Zanlılar, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.