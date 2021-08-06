İstanbul'da dolandırıldığını düşünen turist, taksiciyle tartıştı

Taksicinin fazla para istediğini öne süren turist, dakikalarca kendini savundu.

İstanbul'da Esenyurt'ta, taksiciyle turist arasında tartışma yaşandı.

Süleymaniye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir taksici, arabasına binen Fransız uyruklu turistlerden yolculuk sonunda fazla para istedi.

Durumu fark eden turistlerden birisi, taksiciye fazla para istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı.

FAZLA PARA İDDİASI TARTIŞMA ÇIKARDI

Araçtan dışarıya taşan tartışmada Fransız turist, hakkını savunmak için taksiciyi dakikalarca bekleterek çevredeki vatandaşlardan polis çağırmasını istedi.

Dakikalara taksiciye karşı kendisini savunan Fransız turistin o anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dolandırıldığını düşünen Fransız turistin taksici ile tartışması ViDEO