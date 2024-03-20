İstanbul'da dolu metrobüs kavgaya yol açtı: Senin yüzünden binemedim Dün iş çıkış saatinde yoğun bir kalabalığın oluştuğu Zincirlikuyu durağında bekleyen bir vatandaş, dolu gelen metrobüse binemeyince bekleyen bir başka kişi de duruma tepki gösterdi.

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İHA

İstanbul'da toplu ulaşımdaki aksaklıklar vatandaşlar arasında gerginliğe de yol açıyor.

Bunların başında da metrobüsler geliyor.

Her gün okula ve işe giden vatandaşlar tarafından sıkça tercih edilen metrobüslerde, sefer aralığı ve arızalar çileden çıkarıyor.

Zincirlikuyu durağında sesler yükseldi

Uzun sürenin ardından gelen ve dolu olan metrobüslere binemeyen vatandaşlar ise öfkesini birbirlerinden çıkarıyor.

Dün bu duruma bir örnek de Zincirlikuyu metrobüs durağında yaşandı.

Dolu metrobüse binemeyince olanlar oldu

Saat 17.30 sıralarında en önde bekleyen bir yolcu, metrobüsün dolu olduğunu söyleyerek araca binmedi.

Ardından arkasında duran diğer yolcu ise önde bekleyenlerden dolayı metrobüsü kullanamadı.

Arkada kalanlar vatandaş ise 'Senin yüzünden binemedim' diyerek tepki gösterdi.

Vatandaşlar araya girdi

Bunun üzerine iki vatandaş arasında kavga çıktı.

Kavganın büyüdüğünü fark eden diğer yolcular ise araya girerek tartışmayı güçlükle sonlandırdı.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)