İstanbul'da toplu ulaşımdaki aksaklıklar vatandaşlar arasında gerginliğe de yol açıyor.
Bunların başında da metrobüsler geliyor.
Her gün okula ve işe giden vatandaşlar tarafından sıkça tercih edilen metrobüslerde, sefer aralığı ve arızalar çileden çıkarıyor.
Zincirlikuyu durağında sesler yükseldi
Uzun sürenin ardından gelen ve dolu olan metrobüslere binemeyen vatandaşlar ise öfkesini birbirlerinden çıkarıyor.
Dün bu duruma bir örnek de Zincirlikuyu metrobüs durağında yaşandı.
Dolu metrobüse binemeyince olanlar oldu
Saat 17.30 sıralarında en önde bekleyen bir yolcu, metrobüsün dolu olduğunu söyleyerek araca binmedi.
Ardından arkasında duran diğer yolcu ise önde bekleyenlerden dolayı metrobüsü kullanamadı.
Arkada kalanlar vatandaş ise 'Senin yüzünden binemedim' diyerek tepki gösterdi.
Vatandaşlar araya girdi
Bunun üzerine iki vatandaş arasında kavga çıktı.
Kavganın büyüdüğünü fark eden diğer yolcular ise araya girerek tartışmayı güçlükle sonlandırdı.
Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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