İstanbul'da drift anlarını paylaşan sürücüye 21 bin 214 lira ceza! Akşam saatlerinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Sürücü belgesi iptal edilen B.A.'ya, 21 bin 214 lira para cezası kesildi.

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DHA

Gün geçmiyor ki trafikte kural ihlalleri tehlikeye yol açmasın.

Bunun yeni örneği de İstanbul oldu.

Kadıköy ilçesinde bir sürücü, otomobiliyle drift atarak trafikteki tehlikeli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sürücü tespit edildi

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı.

İnceleme yapan polisler, otomobilin sürücüsünün B.A olduğunu tespit etti.

Ceza yağdı

Sivil trafik polisi tarafından yakalanan B.A'ya; 'Drift yapmak' suçundan 20 bin 342 lira, 'kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' maddesinden 436 TL, emniyet kemeri takmamaktan 436 TL olmak üzere toplam 21 bin 214 lira para cezası kesildi.

5 yılda 2'nci ihlal

B.A.'nın sürücü belgesi ise 5 yıl içerisinde 2 kez ihlal yemesinden dolayı iptal edildi.

Ayrıca sürücü hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)