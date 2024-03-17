İstanbul'da drift yapan magandaya ceza yağdı Trafikte drift yaptığı yerleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanırken, birçok suçtan 40 bin 52 tl idare para cezası verildi.

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İHA

Trafik magandaları cezaya doymuyor...

Hemen her gün trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullanan sürücüler polis ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulanıyor.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul oldu.

Beylikdüzü ilçesinde aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye sokan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücüsü M.İ.A. polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Yakalandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yapılan çalışma sonucu 35 KBN 99 plakalı aracın sürücüsü M.İ.A. yakalandı.

40 bin 52 TL para cezası uygulandı

Sivil Trafik ekiplerinin yakaladığı M.İ.A.’ya Karayolları Trafik Kanunu’nun "drift yapmak" suçundan 32 bin 233 TL, "saygısızca araç kullanmak suçundan" 690 TL, "çevreyi rahatsız edecek derecede abartı egzoz" suçundan 6 bin 439 TL ve "sigortasız araç kullanmak" suçundan 690 TL olmak üzere toplamda 40 bin 52 TL idari trafik para cezası verildi.

Gözaltına alındı

Ayrıca, M.İ.A. drift atma suçundan 60 gün süreyle trafikten men edildi.

M.İ.A., ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)