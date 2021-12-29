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    İstanbul'da düğün gecesi eşinden dayak yiyen damat boşanma davası açtı

    İstanbul'da düğün gecesi karısından dayak yiyen şahıs darp raporu alarak mahkemeye boşanma davası için başvurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 03:21
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 03:37
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    İstanbul'da düğün gecesi eşinden dayak yiyen damat boşanma davası açtı

    İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde yaşayan Mehmet İ., bir süredir birlikte olduğu Halime İ. ile Temmuz ayında dünyaevine girdi.

    KARISINDAN DAYAK YEDİ

    Düğünden sonra yaşadıkları eve giden çiftin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

    Tartışmanın alevlenmesi üzerine tarafların arasında arbede yaşandı ve Mehmet İ., yeni evlendiği eşi Halime İ.'den dayak yedi.

    İstanbul da düğün gecesi eşinden dayak yiyen damat boşanma davası açtı #1

    DARP RAPORU ALDI

    Vücudunda darp izleri oluşan talihsiz genç adam, gece yarısı evini terk etti. Yakınlarda bulunan hastaneye başvuran Mehmet İ. darp raporu aldı.

    İstanbul da düğün gecesi eşinden dayak yiyen damat boşanma davası açtı #2

    BOŞANMA DAVASI AÇTI

    Yaşadığı büyük hayal kırıklığını atlatamayan genç adam, Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisini düğün gecesi döven eşine boşanma davası açtı.

    İstanbul da düğün gecesi eşinden dayak yiyen damat boşanma davası açtı #3

    ''EVLENDİĞİM GÜN DARBEDİLDİM''

    Dilekçesinde, "Evlendiğim gün darbedildim. Evliliğimiz tamamen kâğıt üzerinde kalmıştır. Aramızda geçen sorunlar evliliğimizin devam edemeyeceğini ortaya koymuştur" şeklinde özette bulunan genç adam boşanmalarına karar verilmesini talep etti.

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