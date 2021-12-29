İstanbul'da düğün gecesi eşinden dayak yiyen damat boşanma davası açtı

İstanbul'da düğün gecesi karısından dayak yiyen şahıs darp raporu alarak mahkemeye boşanma davası için başvurdu.

İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde yaşayan Mehmet İ., bir süredir birlikte olduğu Halime İ. ile Temmuz ayında dünyaevine girdi.

KARISINDAN DAYAK YEDİ

Düğünden sonra yaşadıkları eve giden çiftin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine tarafların arasında arbede yaşandı ve Mehmet İ., yeni evlendiği eşi Halime İ.'den dayak yedi.

DARP RAPORU ALDI

Vücudunda darp izleri oluşan talihsiz genç adam, gece yarısı evini terk etti. Yakınlarda bulunan hastaneye başvuran Mehmet İ. darp raporu aldı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Yaşadığı büyük hayal kırıklığını atlatamayan genç adam, Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisini düğün gecesi döven eşine boşanma davası açtı.

''EVLENDİĞİM GÜN DARBEDİLDİM''

Dilekçesinde, "Evlendiğim gün darbedildim. Evliliğimiz tamamen kâğıt üzerinde kalmıştır. Aramızda geçen sorunlar evliliğimizin devam edemeyeceğini ortaya koymuştur" şeklinde özette bulunan genç adam boşanmalarına karar verilmesini talep etti.