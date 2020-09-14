İstanbul’da düğün konvoyu magandaları dehşete düşürdü

Yolda sağa ve sola zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşüren magandalar, anbean kameraya yansıdı.

Gün geçmiyor ki trafikte bir magandaya rastlanılmasın…

Bu kez görüntünün İstanbul’un Beykoz ilçesi… Düğün konvoyunda yer alan gelin arabası ile panelvan araç, seyir halinde oldukları yolda sağa ve sola zikzak çizerek, bir süre böyle ilerledi.

Arkalarında bulunan diğer araçların geçişine izin vermeyen magandalar, hem kendi hem de başka sürücülerin canlarını hiçe saydı.

O ANLAR KAMERADA

Magandaların trafiği tehlikeye düşürdükleri anlar, Ensonhaber.com WhatsApp ihbar hattına ulaştı.

Beykoz'da düğün konvoyunda magandalar İZLE

Güzergahta yol verilmeyen sürücü tarafından kayda alınan düğün magandaları, dehşete düşürdü.