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    İstanbul’da düğün konvoyu magandaları yakalandı

    Bağcılar'da maske takmayarak sosyal mesafe kuralına uymadan halay çeken, çakarlı araçlarla trafiği tehlikeye düşüren ve tabanca ile havaya ateş eden magandalar yakalandı.
    • İHA
    • 08.08.2020 - 22:45
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    İstanbul’da düğün konvoyu magandaları yakalandı

    İstanbul'da düğün için Bağcılar’daki bir eve giden gruplar, gelin evden çıkartıldığı esnada meşaleler yakarak ortalığı dumana boğmuş, evin önünde de ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek atmıştı.

    TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR, HAVAYA ATEŞ ETTİLER

    Eğlencenin ardından çakarlı ultra lüks otomobillerle konvoy halinde harekete geçen magandalar, yanlama yaparak ve meşaleler yakarak trafiği tehlikeye düşürmüş ve otoyoldan başka bir şehre geçtikleri sırada birkaç maganda ise tabancalarla havaya ateş açmıştı.

    8 KİŞİ YAKALANDI

    Yaşanan olayın ardından polis ekipleri magandaları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde düğün konvoyunda yer aldığı tespit edilen 8 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak Şehit Cemal Şenel Polis Merkezine getirildi. Magandaların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İstanbul’da düğün konvoyu magandaları yakalandı #1

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