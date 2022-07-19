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    İstanbul'da düğün konvoyunun önünde drift yaptı

    Düğün konvoyunun ön tarafında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye, 9 bin 125 TL ceza kesildi ve şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alındı.
    • 19.07.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 10:09
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    İstanbul'da düğün konvoyunun önünde drift yaptı

    İstanbul'da 3 Haziran günü, Otogar Bağlantı Yolu Hal kavşağındaki düğün konvoyunun ön tarafında ilerleyen bir sürücü, drift yaparak trafiğin akışını engelledi.

    Ardında 34 YEH 35 plakalı aracın sürücüsü, tespit edilerek kişinin Semih C. olduğu belirlendi.

    Gözaltına alındı

    Semih C., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    İstanbul'da düğün konvoyunun önünde drift yaptı


    9 bin 125 TL ceza kesildi

    İHA'nın haberine göre; sürücü Semih C.'ye drift yapmaktan 9 bin 125 TL cezai işlem uygulanırken, şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alındı.

    İstanbul da düğün konvoyunun önünde drift yaptı #1

    İstanbul da düğün konvoyunun önünde drift yaptı #2

    İstanbul da düğün konvoyunun önünde drift yaptı #3


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