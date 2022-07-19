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İstanbul'da düğün konvoyunun önünde drift yaptı

İstanbul'da düğün konvoyunun önünde drift yaptı

Düğün konvoyunun ön tarafında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye, 9 bin 125 TL ceza kesildi ve şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alındı.