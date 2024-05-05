İstanbul'da düğün magandaları trafiği felç etti

İHA
İstanbul’da düğün eğlencesine çıkan magandalar, Bahçelievler istikametine doğru E5 Karayolu Sefaköy mevkiinde yan yolu kapatıp halay çekti.
Seyir halindeki trafikte duran magandalar trafiği felç etti.
Diğer sürücülerin kornalarına aldırmadılar
Trafikteki diğer sürücülerin kornalarına aldırmadan eğlencelerine devam eden konvoydaki şahıslar, bir süre eğlendikten sonra araçlarına binerek uzaklaştı.
O anlar böyle görüntülendi
Sürücülerin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, konvoydaki araçların durması nedeniyle trafiğin meydana geldiği görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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