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    İstanbul'da düğün yolundaki gelin arabası yandı

    Seyir halindeyken bilinmeyen nedenle bir anda yanmaya başlayan arabada gelin ve damat yara almadan kurtulurken, sürücü "Düğüne gidiyorduk, ama cenazemize de gelebilirdiniz" dedi.
    • DHA
    • 03.07.2021 - 16:06
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    İstanbul'da düğün yolundaki gelin arabası yandı

    İstanbul Sarıyer'de konvoyla düğüne giden Ali Görücü'nün kullandığı lüks gelin arabasının motor kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

    KONVOYDA YANGIN PANİĞİ

    Otomobilin ön tarafından ve altından gelen dumanı ilk anda fark edemeyen Görücü, konvoydakilerin haber vermesi üzerine aracı yol kenara çekti.

    SON ANDA ARAÇTAN İNDİLER

    Gelin arabasının önünden çıkan dumanı gören gelin ile damat can havliyle kendilerini dışarı attı.

    Sürücü Ali Görücü, otomobilde bulunan yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler de yangın tüpleriyle yardıma koştu.

    Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

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    "FARKINDA BİLE DEĞİLDİM"

    Gelin ile damadın konvoydaki bir başka otomobille gittiğini belirten Ali Görücü, "Düğüne gidiyorduk. Yandı işte; ama cenazemize de gelebilirdiniz. Yandı yapacak bir şey yok. Konvoy halindeydik. Ben farkında bile değildim. Kornaya bastılar, 'ne oluyor' dedim. 'Arabanın altı yanıyor' dediler. Gelin ile damat içindeydi. Kaçtılar. Ellerim yandı" dedi.

     

     


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