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    İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 3 polise çarptı

    Beşiktaş'taki uygulamada 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsünün çarptığı 3 polis yaralandı.
    • AA
    • 15.03.2022 - 23:43
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    İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 3 polise çarptı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zorlu Tünel çıkışı Mecidiyeköy istikametinde uygulama yapan polis ekipleri, M.E'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

    DUR İHTARINA UYMADI, 3 POLİSE ÇARPTI

    "Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli, kontrol noktasındaki başka bir otomobil ile görevli polisler A.G, Ö.S. ve Y.Ç'ye çarptı.

    İstanbul da dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 3 polise çarptı #1

    Olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan M.E'nin aracında yapılan aramada 1,2 gram kokain ve 5 paket halinde 11 gram esrar ele geçirildi.

    Ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    İstanbul da dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 3 polise çarptı #2


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