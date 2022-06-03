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    İstanbul'da durdurulan tırın dorsesinden 81 göçmen çıktı

    Polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde 81 düzensiz göçmen yakalanırken, Bulgaristan uyruklu şoför gözaltına alındı.
    • 03.06.2022 - 15:02
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    İstanbul'da durdurulan tırın dorsesinden 81 göçmen çıktı

    İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik mücadeleler sürüyor.

    Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde; Esenyurt ilçesi TEM Otoyolu üzerinde yabancı plakalı bir tır şüphe üzerine durduruldu.Emniyet ekipleri durdurulan tırın dorsesini kontrol ederken, araç sürücüsü kaçmak istedi.

    Sürücü gözaltına alındı

    Polisi görünce tırı bırakıp kaçmaya kalkışan Bulgaristan uyruklu P.Z.S. (61) adlı sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre;dorse içerisinde yapılan kontrolde, 70’i Suriye, 10’u Irak ve biri Filistin uyruklu olmak üzere toplam 81 düzensiz göçmen yakalandı.

    Avrupa diye İstanbul’a getirip bırakacaktı

    Yapılan araştırmalarda, düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya geçmek için Edirne’ye kadar gittikleri, orada Bulgaristan uyruklu P.Z.S. adlı tır şoförü ile kişi başına bin dolara anlaştıkları, ancak tır şoförünün göçmenleri Avrupa yerine İstanbul’a getirdiği ortaya çıktı.

    Göçmen dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen sürücünün, sığınmacıları Edirne’den tıra bindirildiği ve İstanbul’da ormanlık bir alanda bırakmak için seyrederken polis ekiplerince yakalandığı anlaşıldı.

    81 göçmen sınır dışı edilecek

    Yakalanan tır sürücüsü P.Z.S. hakkında "6458 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 208 bin 494 lira idari para cezası kesildiği ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldığı aktarıldı.

    Tır dorsesinde yakalanan 81 göçmen hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldığı bildirildi.

    İstanbul da durdurulan tırın dorsesinden 81 göçmen çıktı #1

    İstanbul da durdurulan tırın dorsesinden 81 göçmen çıktı #2


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