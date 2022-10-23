İstanbul'da duvarında çatlaklar oluşan üniversite boşaltıldı

Arel Üniversitesi'nin yan tarafında bulunan inşaatın istinat duvarındaki çökme nedeniyle üniversite binasında çatlaklar oluştu. Üniversite binası ise boşaltıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Arel Üniversitesi'nin bulunduğu alanda, talihsiz bir olay yaşandı.

Üniversitenin yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi.

Üniversitede çatlaklar oluştu

Çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Yaşanan olayın ardından olay yerine, ekipler sevk edildi.

Çevredekiler büyük panik yaşadı

Üniversitede bulunan öğrenciler büyük panik yaşarken bina tahliye edildi. İnşaat alanın yanında bulunan binalarda oturanlar ise korkudan kendilerini dışarı attı.

O anlar kaydedildi

Üniversite binasında ve konteynerda çökme tehlikesi olduğu öğrenilirken istinat duvarının çökme anı, saniye saniye kameraya yansıdı.

Küçükçekmece'deki üniversite binasında çatlaklar oluştu VİDEO



"Bizim hiçbir hayat güvencemiz yok"

İHA'nın haberine göre; çökme anında deprem olduğunu düşündüklerini söyleyen Bessi Salman, "İnşaatın vermiş olduğu zarardan dolayı biz buradayız. Evimizde otururken bir gürültü hissettik. Deprem oldu sandık.

Baktık oradan duvar yarılmış zaten bizim bina 40 yıllık bir bina. Bizim hiçbir hayat güvencemiz yok. Tedbir alınmadı biz sürekli evin içinde sallanıyoruz." diye konuştu









