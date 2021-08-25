Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul’da, E-5 üzerinde çocuklar oyun oynadı

İstanbul’da, E-5 üzerinde çocuklar oyun oynadı

E-5 karayolu üzerinde oyun oynayan çocuklar, hem trafiği hem kendi canlarını tehlikeye attı. Çocuklar, sürücüler tarafından çalınan kornalara aldırış etmeden oyunlarına devam etti.