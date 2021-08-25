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- İstanbul’da, E-5 üzerinde çocuklar oyun oynadı
İstanbul’da, E-5 üzerinde çocuklar oyun oynadı
E-5 karayolu üzerinde oyun oynayan çocuklar, hem trafiği hem kendi canlarını tehlikeye attı. Çocuklar, sürücüler tarafından çalınan kornalara aldırış etmeden oyunlarına devam etti.
- İHA
- 25.08.2021 - 09:36
- Güncelleme : 25.08.2021 - 10:04
İstanbul’da, dün sabah saatlerinde E-5 karayolu üzerinde bulunan Sefaköy metrobüs durağı önünde çocukların oyun oynadığı görüldü.
Dakikalarca yolun ortasında koşan çocuklar, seyir halindeki sürücüler tarafından korna çalınarak uyarılmaya çalışıldı.
GELİN ARABASININ ÖNÜNÜ KESTİLER
Kornaları duymazdan gelen çocuklar, harçlık alabilmek için canlarını hiçe sayarak yoldan geçen bir gelin arabasının da önünü kesti.
İstanbul’da, E-5 üzerinde çocuklar oyun oynadı VİDEO
KAMERAYA YANSIDI
Çocukların tehlikeli oyunu, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Uzun süre yolda koşturan çocuklar, korkulan olmadan kendiliğinden bölgeden uzaklaştı.