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    İstanbul’da, E-5 üzerinde çocuklar oyun oynadı

    E-5 karayolu üzerinde oyun oynayan çocuklar, hem trafiği hem kendi canlarını tehlikeye attı. Çocuklar, sürücüler tarafından çalınan kornalara aldırış etmeden oyunlarına devam etti.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 10:04
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    İstanbul’da, E-5 üzerinde çocuklar oyun oynadı

    İstanbul’da, dün sabah saatlerinde E-5 karayolu üzerinde bulunan Sefaköy metrobüs durağı önünde çocukların oyun oynadığı görüldü.

    Dakikalarca yolun ortasında koşan çocuklar, seyir halindeki sürücüler tarafından korna çalınarak uyarılmaya çalışıldı.

    GELİN ARABASININ ÖNÜNÜ KESTİLER

    Kornaları duymazdan gelen çocuklar, harçlık alabilmek için canlarını hiçe sayarak yoldan geçen bir gelin arabasının da önünü kesti.

    İstanbul’da, E-5 üzerinde çocuklar oyun oynadı VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Çocukların tehlikeli oyunu, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Uzun süre yolda koşturan çocuklar, korkulan olmadan kendiliğinden bölgeden uzaklaştı.

    İstanbul’da, E-5 üzerinde çocuklar oyun oynadı #1

    İstanbul’da, E-5 üzerinde çocuklar oyun oynadı #2

    İstanbul’da, E-5 üzerinde çocuklar oyun oynadı #3

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