Gaziosmanpaşa'da eczaneden ilaç alan genç bir kadın, tanımadığı şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırı anı kameraya yansıdı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede, ilaç almaya gelen genç bir kadın, kendisini arkasından takip eden bir şahsın yumruk saldırısına uğradı.

Neye uğradığını şaşıran kadın, aldığı darbeyle öne eğilirken, saldırgan ise yere düştükten sonra koşarak eczaneden kaçtı.

Şikayette bulundu

Olayın ardından kadın, kendisine yumruk atan tanımadığı şahsın yakalanması için emniyete giderek şikayette bulundu.

Kadına yumruklu saldırı kamerada

Saldırı anları ise eczanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının eczaneye gelerek beklediği esnada şahıs arkasından giriyor. Şahıs ardından kadına yumruk atarak kaçıyor.

İHA'nın haberine göre, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da eczanede genç kadına yumruklu saldırı kamerada VİDEO







