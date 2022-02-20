- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da ehliyet sınavına maskesindeki kopya düzeneğiyle girdi
İstanbul'da ehliyet sınavına maskesindeki kopya düzeneğiyle girdi
- İHA
- 20.02.2022 - 14:44
İstanbul'un Maltepe ilçesi Aydınevler mahallesindeki bir ortaokulda 19 Şubat 2022 tarihinde motorlu taşıtlar sınavı yapıldı.
Gözetmen öğretmen, 65 yaşındaki K.Ö. isimli şahsın sınav esnasında kopya çektiğinden şüphelenerek konuyu, okulda sınav için görevli polis memurlarına aktardı.
MASKELİ KOPYA DÜZENEĞİ ÇIKTI
İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.Ö.'nün üst aramasında, maskesinin içerisinde bir adet mikrofon, iki adet enerji kaynağı, kablolar, verici mekanizması, sol kulağının içinde dinleme cihazı, ayakkabısı içinde içerisinde hat bulunan kablosuz internet cihazı ele geçirdi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Konuya ilişkin yakalanan K.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından, “6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi.