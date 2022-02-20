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    İstanbul'da ehliyet sınavına maskesindeki kopya düzeneğiyle girdi

    Maltepe’de bir ortaokulda yapılan ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girdiği tespit edilen 65 yaşındaki K.Ö. yakalandı.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 14:44
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    İstanbul'da ehliyet sınavına maskesindeki kopya düzeneğiyle girdi

    İstanbul'un Maltepe ilçesi Aydınevler mahallesindeki bir ortaokulda 19 Şubat 2022 tarihinde motorlu taşıtlar sınavı yapıldı.

    Gözetmen öğretmen, 65 yaşındaki K.Ö. isimli şahsın sınav esnasında kopya çektiğinden şüphelenerek konuyu, okulda sınav için görevli polis memurlarına aktardı.

    MASKELİ KOPYA DÜZENEĞİ ÇIKTI

    İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.Ö.'nün üst aramasında, maskesinin içerisinde bir adet mikrofon, iki adet enerji kaynağı, kablolar, verici mekanizması, sol kulağının içinde dinleme cihazı, ayakkabısı içinde içerisinde hat bulunan kablosuz internet cihazı ele geçirdi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Konuya ilişkin yakalanan K.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından, “6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi.

    İstanbul da ehliyet sınavına maskesindeki kopya düzeneğiyle girdi #1

    İstanbul da ehliyet sınavına maskesindeki kopya düzeneğiyle girdi #2

    İstanbul da ehliyet sınavına maskesindeki kopya düzeneğiyle girdi #3

    İstanbul da ehliyet sınavına maskesindeki kopya düzeneğiyle girdi #4


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