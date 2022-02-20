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İstanbul'da ehliyet sınavına maskesindeki kopya düzeneğiyle girdi

İstanbul'da ehliyet sınavına maskesindeki kopya düzeneğiyle girdi

Maltepe’de bir ortaokulda yapılan ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girdiği tespit edilen 65 yaşındaki K.Ö. yakalandı.