İstanbul'da ekipler taksi denetimi için sahada! 6 sürücüye ceza kesildi Megakent'te yerli ve yabancı turistin yoğun olduğu Taksim Meydanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polislerince ticari taksilere yönelik denetim yapıldı.

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İHA

Son yıllarda sık sık gündeme gelen taksi sürücüleri denetlenmeye devam ediyor.

Yolcu ayrımı, taksimetre oyunları ekipleri harekete geçiriyor.

Taşıdıkları yolcularla da karşı karşıya gelerek gerilim yaşayan sürücüler, uygulama noktasına takılınca ceza kaçınılmaz oluyor.

Taksim Meydanı'nda sürücüler denetlendi

Ekipler bu kez İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden biri olan Taksim Meydanı'nda uygulama noktası oluşturdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından taksicilere yönelik denetim yapıldı.

Kural ihlalleri incelendi

Denetimde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, emniyet kemeri kontrolü yaptı.

Sürücülerin taksimetre açıp açmadıkları, yolcu seçip seçmedikleri de incelendi.

Sürücülere ceza yağdı

Yapılan denetimlerde 2 taksi şoförüne aracının tepe lambası bulunmadığından 436’şar TL, 2 taksi şoförüne aracının fren lambası yanmadığı için 436’şar TL, bir taksiciye aracını sürerken telefonla konuştuğu için 951 TL, başka bir taksiciye yolcu almadığı için 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

Yolcu almayan taksicinin aracı çekilip otoparka götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)