İstanbul'da ekmek almaya çıktı, köpek saldırısına uğradı

Başıboş 3 sokak köpeğinin saldırısından kaçamayarak yaralanan kadın, "Korkudan dışarı adımımı atamıyorum" dedi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan İran uyruklu Solmaz Tajgardoun, beraberine köpeğini de alıp, ekmek almak için evden çıktı.

Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki bir sokağa girdiğinde 3 sokak köpeğiyle karşılaştı.

ÜÇÜ BİRDEN SALDIRDI

Hemen köpeğini alıp yolunu değiştirmek istese de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden biri, Tajgardoun'u sağ bacağından ısırdı.

Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan Solmaz Tajgardoun, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Yarasına pansuman yapılan kadına, kuduz aşısı yapıldı.

BACAĞINDAN ISIRILDI

Tajgardoun, "Ekmek almak için köpeğimi de alıp, dışarı çıktım. Üç köpek sokakta yatıyordu, yolumu değiştirdim. Köpeğimi gördükleri anda saldırdılar. İkisinden kurtuldum ama üçüncüsü bacağımdan ısırdı. Şu an bacağım kötü durumda. Yürümekte çok zorlanıyorum. Isırdığı yer epey açıldı. Dikiş atabilirler. Çalışmak zorundayım ama bir hafta evde dinlenmem lazım" dedi.

"KORKUDAN DIŞARI ADIMIMI ATAMIYORUM"

Yaşananların ardından korkudan dışarı çıkamadığını söyleyen Tajgardoun, "Şikayette bulunduk. Sokaklarımızın köpekle dolu olduğunu söyledim. Köpeklerin toplanmasını istedik. Geri dönüleceği söylendi. Henüz haber yok. Şu an korkudan dışarı adımımı atamıyorum. Akşamları köpeklerin sesleri evimize kadar geliyor. Boş boş dolaşıyorlar" ifadelerini kullandı.











