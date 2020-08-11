Beşiktaş ve Esenyurt’ta, sabaha karşı büfelerin önüne bırakılan ekmekleri çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Beşiktaş ve Esenyurt ilçesinde yaşanan ekmek hırsızlığı olayları, güvenlik kameraları ile görüntülendi.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde bulunan büfenin önünden geçen bir şahıs, kasa olarak bırakılan sandviç ekmeklerini çalarak kayıplara karıştı.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde yaşanan diğer hırsızlık olayında ise sabah saatlerinde fırın tarafından büfeye, 25 adet ekmeğin olduğu bir kasa bırakıldı. Bir süre sonda büfenin olduğu sokaktan geçen at arabalı hırsızlar, kasayı komple aldı.

Hırsızlar, ardından geri manevra yaparak sokakta uzaklaştı.

İstanbul’da ekmek hırsızları kamerada