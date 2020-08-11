Dolar
7.2463
-1.2456%
Euro
8.5397
-0.8821%
Altın
1995.6
-1.5767%
Borsa
1097.82
2.0734%
G. Altın
465.208
-2.7674%
Bitcoin
85209.02
-2.1707%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    İstanbul’da ekmek hırsızları kamerada

    Beşiktaş ve Esenyurt’ta, sabaha karşı büfelerin önüne bırakılan ekmekleri çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 11:23
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 11:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da ekmek hırsızları kamerada

    İstanbul'un Beşiktaş ve Esenyurt ilçesinde yaşanan ekmek hırsızlığı olayları, güvenlik kameraları ile görüntülendi.

    RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

    Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde bulunan büfenin önünden geçen bir şahıs, kasa olarak bırakılan sandviç ekmeklerini çalarak kayıplara karıştı.

    Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde yaşanan diğer hırsızlık olayında ise sabah saatlerinde fırın tarafından büfeye, 25 adet ekmeğin olduğu bir kasa bırakıldı. Bir süre sonda büfenin olduğu sokaktan geçen at arabalı hırsızlar, kasayı komple aldı.

    Hırsızlar, ardından geri manevra yaparak sokakta uzaklaştı.

    İstanbul’da ekmek hırsızları kamerada

    İstanbul’da ekmek hırsızları kamerada #1

    İstanbul’da ekmek hırsızları kamerada #2

    Görüş Bildir